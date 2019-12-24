Москва, , 18:30 — REGNUM Он расположен в Москве на Большой Почтовой улице, дом 7, и выполнен в новой концепции торговой сети. Площадь нового магазина 585 кв. метров, а ассортимент составляет 6 тысяч наименований.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров, рассказал, что при разработке новой концепции торговая сеть опиралась на потребности гостей. Но при этом сохраняется традиционный акцент на низкие цены. Особое внимание сфокусировано на свежей продукции: категория fresh, куда входят овощи и фрукты, молочная и мясная гастрономия, хлебобулочные изделия, кулинария и т.д., занимает около половины торгового зала. Часть этих продуктов расположилась на «фреш-арене». Расположенная в центре торгового зала собственная пекарня позволила расширить ассортимент хлебобулочных изделий до 50 позиций.

Обновлённая навигация помогает быстро найти нужный товар и сэкономить время в магазине. Например, что бы приобрести готовую или скоропортящуюся продукцию, не надо обходить весь магазин, она представлена рядом со входом, а товары, закупаемые впрок, располагаются по периметру. К новинкам относится и «сезонная зона», в зависимости от времени года и праздников её ассортимент обновляется раз в две недели.

Благодаря электронным ценникам обновление цены на кассе и на полках происходит одновременно. Они обеспечат гостей магазина всегда достоверной информацией и сократят объёмы расходуемой бумаги. Появилась в новом магазине и отдельная зона, где можно выпить кофе и свежевыжатый апельсиновый сок и зарядить гаджеты.

Отдельно стоит рассказать о внешнем виде обновлённого магазина. В дизайне преобладает тёплая цветовая гамма, концепция освещения предполагает как направленный свет в некоторых отделах, таких как фрукты и овощи, так и лампы рассеянного света в кассовой зоне. Эти новинки создают уютную атмосферу и делают обыденную процедуру покупки продуктов приятнее.

По словам Сергея Гончарова, светильники в зале и холодильники для продуктов оснащены системой энергосбережения: «В этом году мы снизили количество используемой энергии почти на 80 млн. киловатт часов за счёт этого выброс углекислого газа уменьшился на 39 тысяч тонн».

Вместе с повышением энергоэффективности торговая сеть «Пятёрочка» активно развивает и другие экологические инициативы. Так, в новом магазине используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика, а также многоразовые сумки и мешки для фруктов и овощей.