Курган, , 18:22 — REGNUM В Курганской области в 2020 году на 5% повысят зарплаты муниципальным и государственным служащим, врачам и учителям. Об этом на пресс-конференции 24 декабря сообщили руководители региональных департаментов.

Кроме того, финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей получат молодые педагоги, заслуженные — 15 тыс. рублей.

Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина отметила на брифинге, что «зарплата 35−40 тыс. рублей должна быть минимальной для молодых специалистов».