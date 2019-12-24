Москва, , 18:18 — REGNUM Темпы конверсии оборонно-промышленного комплекса России недостаточны. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«У нас по поводу ОПК и конверсии отвечает министерство промышленности и соответствующий вице-премьер. То, что делается недостаточно — это правда. Пока что оборонный заказ большой — как обычно у нас, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Сто раз уже сказал, совещания проводим регулярно. Какие-то подвижки есть — недостаточно это», — заявил Путин.

Трудно им от этого патернализма отделаться — вот сидят на оборонзаказе и всё. А нужно об этом думать», — посетовал президент.

Ключевая проблема здесь — расчистка рынка для собственного рынка.

«Производят современную медицинскую технику — продать сложно внутри страны. Висят там на зарубежных заказах и привыкли к этому. Не хочется менять тем, кто закупает. Тут есть и проблемы, связанные с ВТО — мы должны действовать в рамках принятых на себя обязательств», — указал он.