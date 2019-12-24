Ашхабад, , 18:18 — REGNUM Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология» выступят в роли организаторов нефтегазовых роуд-шоу в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании в феврале и в июле 2020 года, передает «Trend».

Участники мероприятия обсудят перспективы освоения месторождений туркменского шельфа Каспийского моря и возможности вложения инвестиций в разработку гигантского газового месторождения «Галкыныш», расположенного на территории Туркмении.

Отмечается, что власти Туркмении надеются к 2030 году увеличить объемы добычи природного газа до 250 млрд кубометров в год, а нефти — до 110 млн тонн.

Справка ИА REGNUM: «Галкыныш» — одно из крупнейших газовых месторождений в мире, расположенное в Марыйской области Туркмении. Запасы месторождения, разработка которого ведется с 2013 года, оцениваются в 21,2 трлн кубических метров природного газа и порядка 300 млн тонн нефти.