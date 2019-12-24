Москва, , 18:17 — REGNUM Сенаторы Совета Федерации РФ ждут от министров и членов правительства, закрепленных в качестве кураторов за наиболее проблемными регионами РФ, успешных примеров управления регионами со сложностями в экономике. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи Федерального собрания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Мы приветствуем решение правительства, когда члены правительства, министры и вице-премьеры были закреплены как кураторы за 10 наиболее сложными субъектами РФ, наиболее дотационными субъектами. Мы ожидаем, что они покажут класс и мастер-класс, как можно управлять регионами со сложным социально-экономическим положением», — отметила Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Матвиенко также предложила создавать стратегию экономического развития по каждому региону в зависимости от его особенностей.