Москва, , 18:09 — REGNUM Власти должны деликатно подходить к вопросу поддержки тех или иных отраслей промышленности. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Разумеется, хочется поддержать все. Но в общем и целом решение вопроса о том, какие отрасли и как поддерживать, — это вопрос очень коварный. Потому что ну что может быть важнее угля или стали, металлургической промышленности? Мы её начнём поддерживать, она у нас сразу становится переразмеренной, так же как алюминиевая, допустим. А конъюнктура упала, и всё — приехали. И рабочие места под угрозой, и рынки, и так далее», — заявил Путин.

«Это постоянно происходит на мировом рынке. Потому поддерживать нужно, конечно, аккуратненько всех, кто развивается успешно. Успешных надо поддерживать прежде всего. Но в первую очередь нужно поддерживать такие вещи, которые называют сквозными, — сквозные технологии поддерживать и развивать в целом», — подчеркнул он.

В число таких технологий входит искусственный интелект, цифровые технологии, генетика, медицина в широком смысле слова, отметил президент.