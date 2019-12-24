Москва, , 18:09 — REGNUM Для развития экономики страны в целом необходимо разработать стратегию экономического развития каждого региона РФ с учетом его потенциала. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи Федерального собрания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Экономическое и финансовое положение субъектов РФ постепенно улучшается, но по-прежнему сохраняется большой разрыв в уровне развития регионов, а соответственно, и в уровне благосостояния граждан. Правительство не так давно утвердило стратегию пространственного развития РФ, которая была разработана Минэкономразвития, в ней сделан упор на 20 конгломераций», — заявила Матвиенко.

По ее словам, необходимость таких решений — все еще дискуссионный вопрос, однако в рамках уже принятых решений нельзя останавливаться.

«Мы считаем, что нужно продолжить эту работу, разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и, если хотите, определить главную специализацию субъекта РФ, связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве, связать их в том числе инфраструктурно», — отметила Матвиенко.