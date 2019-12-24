Мурманск, , 18:00 — REGNUM Грузооборот Мурманского морского торгового порта впервые в истории превысил 17,5 миллионов тонн, из которых в арктические регионы было направлено более 300 тысяч тонн и более 300 тысяч тонн импортировано в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации порта.

«Для мурманских портовиков минувшие двенадцать месяцев были временем интересной и напряженной работы. Побит рекорд погрузки на одно судно, продержавшийся с 2013 года, — теперь он составляет 156 тысяч тонн. Установлена новая планка максимальной суточной выгрузки вагонов — 858 единиц. Такой показатель стал возможен благодаря слаженной совместной работе всех подразделений порта, наших коллег и партнеров, в том числе — благодаря реализованному совместно с ОАО РЖД полтора года назад проекту по реконструкции станции «Мурманск», — сказал гендиректор порта Алексей Рыкованов.

В числе планов на следующий год Алексей Рыкованов назвал сохранение на высоком уровне грузооборта, что может быть достигнуто, в том числе, благодаря приходу новых грузов в Северный морской путь, реконструкцию гидротехнических сооружений порта с горизонтом их эксплуатации на период до 50 лет, повышение эффективности работы предприятия.

Добавим, что общий объем налоговых отчислений АО «Мурманский морской торговый порт» в 2019 году превысит 1 млрд рублей, из них 900 млн рублей пойдут в региональный и городской бюджеты.