Ярославль, , 18:06 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует создать «Единую диспетчерскую службу ЖКХ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти.

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Городские власти хотят создать посредника между жителями и управляющими компаниями. Единая диспетчерская служба будет оказывать управляющим компаниям услуги по приему и передаче заявок и жалоб жителей. Эти услуги будет оказывать «контактный центр» службы.

Сейчас управляющие компании либо содержат собственные диспетчерские службы, либо покупают эти услуги у профильных региональных контакт-центров. В настоящее время городские власти предлагают управляющим компаниям перейти на обслуживание в «Единую диспетчерскую службу ЖКХ». Услуги центра будут, естественно, не бесплатными. По данными источника ИА REGNUM, стоимость составит 50 копеек с квадратного метра жилых помещений.

По мнению сотрудников управляющих компаний, цена услуг завышена. Так, сейчас в действующем муниципальном тарифе за аварийно-диспетчерское обслуживание предусмотрено 62 копейки с квадратного метра, что включает в себя не только работу контактного центра, но и работу аварийных бригад. Иначе говоря, большая часть денег будет уходить на прием звонков, а не на реальную работу по устранению аварий в жилых домах.

Точно известно, что на обслуживание в «Единую диспетчерскую службу ЖКХ» переходит «Управдом» Дзержинского района, 51% акций которого принадлежит городским властям. Другие управляющие компании пока думают. Городские власти уверяют их, что переход в муниципальную структуру позволит им «улучшить качество обслуживания».

Акцент при этом они делают на программном продукте, который предоставляет некий «подмосковный инвестор». Договор же управляющим компаниям предполагается заключить с муниципальным казенным учреждением «Информационно-расчетный центр». Сейчас основной вид деятельности учреждения — расчет льгот жителям Ярославля. Не исключено, что «Информационно-расчетный центр» станет своего рода юридическим прикрытием для работы «подмосковного инвестора». По крайней мере, сейчас за внебюджетные средства уже создан и работает контакт-центр, расположенный на улице Писемского. По сути, он сейчас заменяет работу всем известной единой дежурно-диспетчерской службы мэрии — 404 040.

Пока что планы городских властей вызывают больше вопросов, чем ответов. Фактически речь идет о новой монопольной структуре на рынке. «Единая диспетчерская служба ЖКХ» не предполагает альтернативы и конкуренции, следовательно, его цена будет установлена не рыночными механизмами. В конечном итоге это может вызвать рост цен на жилищные услуги.

Сомнение вызывает и взаимодействие городских властей с «инвестором». Неясно, на каких основаниях он выбирался, на какую часть собранных средств претендует.

Ярославская область уже имела неоднозначный опыт попытки монополизации на рынке услуг ЖКХ в виде внедрения единого областного расчетного центра. Тогда тоже фигурировал «подмосковный инвестор». С главной задачей властей — снижением долгов за газ — центр не справился.

Опыт работы мэрии города на рынке услуг ЖКХ также печален. Муниципальная управляющая компания города Ярославля фактически прекратила свою деятельность, проработав всего год. Кроме того, недавно принят новый федеральный закон, который обязывает власти прекратить деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках. МУПы и ГУПы должны быть ликвидированы до 1 января 2021 года. Здесь же получается обратное — в Ярославле городская власть создает, по сути, новый МУП-монополист.

Неудивительно, что городские власти никак публично не объявляют о создании новой структуры, хотя она уже работает, а с начала 2020 года будет оказывать услуги жителям крупнейшего района города — Дзержинского. Интересно, что сами жители пока не курсе этого. Никаких объявлений о смене диспетчерской службы в домах жителей нет.

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