Курган, 24 декабря 2019, 17:55 — REGNUM Правительство Курганской области заявило о «беспрецедентном» снижении тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса и бюджетных учреждений. Произойдёт снижение на 1 рубль 69 копеек за счёт перерасчета базы инвестированного капитала, которая заложена в основу для расчета выручки энергетиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Власти Зауралья напоминают, что снижение тарифов произойдёт для всех муниципалитетов региона. На тепло тариф для населения снизится в среднем на сумму от 100 до 500 рублей за гигакалорию. Тарифы на воду снизятся в Каргаполье, к примеру, до 60% к действующему тарифу, а в Лебяжьевском районе — до 73%.
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