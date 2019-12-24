Курган, , 17:55 — REGNUM Правительство Курганской области заявило о «беспрецедентном» снижении тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса и бюджетных учреждений. Произойдёт снижение на 1 рубль 69 копеек за счёт перерасчета базы инвестированного капитала, которая заложена в основу для расчета выручки энергетиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Департамент государственного регулирования цен и тарифов пришёл к выводу, что сумма инвесткапитала была завышена в 11 раз», — сообщила заместитель директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Татьяна Киселёва.

Власти Зауралья напоминают, что снижение тарифов произойдёт для всех муниципалитетов региона. На тепло тариф для населения снизится в среднем на сумму от 100 до 500 рублей за гигакалорию. Тарифы на воду снизятся в Каргаполье, к примеру, до 60% к действующему тарифу, а в Лебяжьевском районе — до 73%.

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