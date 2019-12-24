Калининград, , 17:47 — REGNUM В рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в ближайшие три года в Калининградской области планируют обучить бережливому производству более 800 человек, которые должны будут повысить производительность труда на различных предприятиях на 30%. Такую цель сегодня, 24 декабря, озвучили в Федеральном центре компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), который выступает оператором нацпроекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Этот проект уже показывает неплохие результаты в корпоративном секторе. Но есть мысли и на госсектор распространять практики «бережливого производства», — цитирует слова губернатора Антона Алиханова ведомство.

К 2024 году по специальным программам обучение должны в целом пройти 830 представителей области. В целом по стране — 80 тыс. человек.

В российском эксклаве в нацпроекте участвует 14 компаний, в 2020 году это число намерены довести до 38 предприятий, а к концу 2023 года — до 90 организаций.