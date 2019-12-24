Симферополь, 24 декабря 2019, 17:32 — REGNUM Работу единых подрядчиков ремонта всех дорог в Крыму — компаний «ВАД» и «Центродорстрой» распределят по районам российского полуострова. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2020 году по решениею президента РФ, а также в рамках нацпроектов Крым получит около 20 млрд рублей на ремонты дорог разных уровней.
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