Москва, , 17:32 — REGNUM Вопросы улучшения инвестиционного климата будут одними из приоритетных в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы.

«Среди приоритетов повестки на будущий год отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», — заявил Путин.