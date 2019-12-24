Душанбе, , 17:31 — REGNUM Банки должны объявить субботу и воскресенье рабочими днями в головных офисах кредитных организаций, в филиалах и центрах банковского обслуживания, сообщает Национальный банк Таджикистана (НБТ) на своём официальном сайте.

Как сказано в сообщении, такая мера необходима до конца декабря 2019 года. По задумке, это должно обеспечить стабильную деятельность банковской системы и своевременное получение гражданами денежных переводов.

Банковским работникам поручено обеспечить выход на работу сотрудников офисов и подведомственных учреждений, которые расположены в городских и районных центрах, густонаселённых местах, торговых центрах и рынках для оказания услуг по денежным переводам, обменным и кассовым операциям.

Напомним, НБТ также ранее заявил, что Национальный процессинговый центр, с запуском которого в таджикистанцам стало сложнее отправлять и получать денежные переводы, работает нормально. Препятствия же искусственно создаются «некоторыми кредитными организациями».