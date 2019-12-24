Лондон, , 17:29 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 24 декабря, нефть марки Brent вплотную приблизилась к $67 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли в цене на 47 центов (0,71%), до $66,86 за баррель. Дневной диапазон Brent пока составляет $66,36 — $66,92 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI выросли на 29 центов (0,48%), до $60,81 за баррель. Минимальной ценой WTI пока являются $60,48 за баррель, максимальной — $60,86 за баррель.

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