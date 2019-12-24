Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM Для городской больницы № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону будет построено новое здание. К возведению семиэтажного корпуса власти обещают приступить в 2021 году и привлечь на эти цели средства из региональной казны. Об этом сообщил журналистам ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

«В следующем году будет проект [здания]. Губернатор области поможет финансово. Строительство начнется в 2021 году. За два-три года больница уже будет. После этого правительство Ростовской области и Москва приобретут туда новое оборудование, и город получит нормальную, современную больницу», — цитирует главу ростовской администрации портал donnews.ru.

В настоящее время лечебное учреждение располагается в зданиях, которые являются объектами культурного значения. Их отремонтируют.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовскую горбольницу могут передать в концессию. Впоследствии власти от этой идеи отказались, побоявшись, что инвестор введёт в лечебном учреждении платные услуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестор добровольно отказался от концессии по ростовской больнице