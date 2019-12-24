Ульяновск, , 17:19 — REGNUM В Ульяновской области разработают единый механизм вывоза мусора с несанкционированных свалок. Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в Новоспасский район, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

В 2020 году регион полностью переходит на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В настоящее время в области работают четыре региональных оператора и пять мусоросортировочных станций, завершаются конкурсные процедуры по определению оператора пятой зон. По данным министерства природы, 48% собранных отходов сортируются на комплексах региональных операторов.

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В ходе обсуждения хода «мусорной» реформы губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что новые предприятия по обработке отходов, которые создаются в области, должны использовать современные технологии, не причиняющие вред окружающей среде. И высказал мнение, что необходимо провести мониторинг пешей доступности контейнерных площадок, а места их расположения согласовывать с жителями.

Также глава региона поручил областному министерству природы разработать единый механизм вывоза мусора с несанкционированных свалок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске разразился скандал из-за нелегальной свалки в селе Луговое, которая «отравляла жизнь людям». Отходы пять дней вывозились на полигон ТКО. Материалы по «загрязнению земельного участка отходами, в том числе токсичными», переданы в правоохранительные органы. Особое внимание к территории было привлечено в связи с тем, что возле свалки находится водоохранная зона реки Свияга.

29 ноября на полигоне в Заволжском районе Ульяновска произошёл крупный пожар: горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора, площадь горения составила около 500 кв. метров.