Ашхабад, , 17:17 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителем датской компании «Haldor Topsoe» Бьерном Клаусеном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Датский бизнесмен вручил туркменскому лидеру международные сертификаты, подтверждающие инновационный характер производства на Ахалском газоперерабатывающем заводе, производящем синтетический бензин из природного газа.

Среди переданных главе государства документов оказались сертификаты от федерация энергетической промышленности Дании — за высокий уровень экологических стандартов, внедренных на предприятии, а также от академии инженеров-химиков Великобритании (IChemE) — в номинации «Нефть и газ — 2019», за совершенствование технологии TIGAS.

Бердымухамедов поблагодарил гостя за документы, свидетельствующие о признании на международном уровне масштабных работ, проводимых Туркменией в сфере топливно-энергетического комплекса, а также отметил, что в последние годы стратегия экономического развития страны ориентирована на диверсификацию нефтегазового сектора и расширение его инфраструктуры.