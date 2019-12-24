Обнинск, Калужская область, , 16:59 — REGNUM Свыше 200 единиц высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных материалов для российской космической отрасли выпустило в 2019 году обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех). Учёные и инженеры «Технология» также приняло участие в реализации пяти космических программ, сообщает 24 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Свыше 200 единиц продукции для космической отрасли выпустило в 2019 году обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Technologiya.ru

В этом году предприятие из Обнинска поставило 23 уникальных комплекта для головных обтекателей ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара 1.2», 80 изделий (каркасов солнечных батарей, панелей терморегулирования) для комплектования космических аппаратов, в том числе межпланетной космической станции «Луна-Глоб», спутника «Арктика». Также в 2019 году «Технология» завершила выпуск продукции в рамках международной космической программы «ЭкзоМарс». Всего предприятие изготовило четыре комплекта элементов десантного модуля «ЭкзоМарса», панели терморегулирования для обеспечения теплового режима работы его аппаратуры и каркасы солнечных батарей.

«Мы занимаем треть российского рынка композитов, и наибольший объем продукции поставляем космической отрасли. Все наши изделия изготовлены из отечественных материалов, и мы можем с уверенностью сказать, что предприятие надежно защищено от санкционных рисков. В настоящий момент с композитными комплектующими «Технологии» на орбиту выведены уже 58 космических аппаратов, состоялось 108 пусков ракет-носителей «Протон-М», для комплектования космической техники мы изготовили 1800 панелей терморегулирования», — сказал Андрей Силкин.

Ученые и инженеры обнинской «Технологии» постоянно ведут работу по улучшению характеристик продукции для космической отрасли. Так, в этом году на международной аэрокосмической выставке Space Tech Expo Europe 2019 в составе солнечной батареи нового поколения был представлен уникальный композитный каркас, изготовленный в Обнинске. Вес каркаса составляет всего 400 г/кв.м, и в настоящее время это лучший показатель в мире.

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