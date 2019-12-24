Рига, , 16:50 — REGNUM В Латвии до сих пор не обменено на евро 24 млн латовых монет. Об этом сообщил представитель Банка Латвии Юрис Кравалис порталу LSM.

«В тоннах этот объём равняется 783, — отметил он. — Большую часть необмененного составляют монеты номиналом в один лат. В целом, на евро обменено 96% латовых банкнот и только 40% монет».

По его словам, некоторые из монет, особенно номиналом в 2 лата, имеют коллекционную ценность. Стоимость однолатовых монет с аистом и муравьём, выпущенных ограниченным тиражом, превышает номинал примерно в 20 раз.

Напомним, Латвия перешла на евро с 1 января 2014 года.