Иваново, 24 декабря 2019, 16:45 — REGNUM Около 2,1 млрд рублей в качестве страхового возмещения выплачено вкладчикам ивановского «Кранбанка» в первый день выплат, 23 декабря, сообщило «Агентство по страхованию вкладов».
Банком-агентом, действующим от имени АСВ, выступает Сбербанк. Между тем. по сообщению телеграм-канала «Местные. Иваново», в филиалах Сбербанка в Иваново значительно увеличилось время ожидания клиентами — возникновение очередей связывают именно с выплатами клиентам «Кранбанка».
Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков.