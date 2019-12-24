Иваново, , 16:45 — REGNUM Около 2,1 млрд рублей в качестве страхового возмещения выплачено вкладчикам ивановского «Кранбанка» в первый день выплат, 23 декабря, сообщило «Агентство по страхованию вкладов».

«За первый день банком-агентом выплачено 2,1 млрд рублей или около 32% от страховой ответственности агентства. Страховое возмещение получили 3,5 тыс. вкладчиков АО «Кранбанк», включая 55 юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям», — уточняется в сообщении АСВ.

Банком-агентом, действующим от имени АСВ, выступает Сбербанк. Между тем. по сообщению телеграм-канала «Местные. Иваново», в филиалах Сбербанка в Иваново значительно увеличилось время ожидания клиентами — возникновение очередей связывают именно с выплатами клиентам «Кранбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года, в связи с тем, что банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность. Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков.