Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» переходит на режим открытого неба для 30 государств с начала 2020 года. Об этом долгожданном для воздушной гавани событии ИА REGNUM сообщили 24 декабря в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС).

Режим будет действовать с 1 января 2020 года. «Министерством транспорта РФ утвержден список из 30 государств, который в дальнейшем может быть расширен», — уточнили в ВВСС.

Седьмая свобода означает, что зарубежные авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в «Пулково» из городов и стран, где у них нет юридической регистрации. Это существенно расширит маршрутную сеть, привлечет лоукостеров и снизит цены на билеты для петербуржцев. «Пулково» станет первым в России аэропортом с таким уровнем свободы.

Список стран, утвержденных для полетов иностранных авиакомпаний в аэропорт «Пулково» по седьмой свободе воздуха, разделен на две подгруппы. Совсем без ограничений в петербургский аэропорт можно будет летать из 21 государства, это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Кроме того, есть список из 9 стран, откуда иностранным компаниям можно летать с некоторыми ограничениями. Такие поправки лоббировали отечественные авиаперевозчики, которые уже летают в крупные города этих государств, так как они опасались конкуренции и потери трафика.

Так, в Австрию разрешено летать во всех города, кроме Вены, в Великобританию — во все города, кроме Лондона, в Чехию — кроме Праги, во Францию — кроме Парижа и Ниццы, на Кипр — кроме Ларнаки и Пафоса, в Италию — кроме Рима и Милана, в Испанию — кроме Барселоны и Малаги, в Германию — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Мюнхена. В Болгарию открыты полеты только в Софию.

ВВСС заявляют, что интерес к выполнению рейсов в «Пулково» из стран по седьмой степени свободы проявили авиакомпании Wizz Air, Ryanair, easyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и другие.

«В комплексе с действующими электронными визами и возможностью гибкого управления тарифами на обслуживание в Санкт-Петербурге авиарейсов за рубеж и в Москву, данная мера будет способствовать реализации стратегии развития аэропорта «Пулково» как международного авиахаба. Теперь, имея уникальные рыночные условия, новые иностранные авиакомпании смогут активно развиваться в Санкт-Петербурге, а российские перевозчики получат возможности для расширения региональной маршрутной сети из «Пулково» и увеличения частот рейсов по существующим направлениям. Уверен, что все это даст мощный толчок для притока транзитного и зарубежного трафика в Санкт-Петербург, повысит транспортную доступность города и предоставит пассажирам «Пулково» широкий выбор вариантов прямого авиасообщения с пунктами на территории России и иностранных государств», — полагает генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

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