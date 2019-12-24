Москва, , 16:33 — REGNUM Уровень безработицы в России в ноябре 2019 года составил 4,6% от экономически активного населения, как и месяцем ранее. Такие данные приводит 24 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По информации ведомства, в ноябре численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 76,2 млн человек. Из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек — как не имеющие работы или доходного занятия, искавшие работу и готовые приступить в ближайшую неделю.

Общий уровень занятости населения в России в минувшем месяце составил 60%.

На конец ноября на учёте в органах службы занятости населения состояло в качестве безработных 664 тысячи человек, что на 3% больше, чем в октябре, и на 0,5% больше, чем в ноябре 2018 года.