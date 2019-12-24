Иваново, , 16:15 — REGNUM Западный обход города Иваново будет построен в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам совещания 24 декабря.

Как отмечалось на совещании, в состав западного обхода будет включена дорога от села Ново-Талицы через переезд у поселка Чернореченский до улицы Суздальская, что позволит полностью вывести транзитный транспорт из города. Для этого дорогу от села Ново-Талицы до улицы Суздальская нужно привести в нормативное состояние, работы планируется провести в 2020 году. Работы на другом отрезке дороги, от улицы Станкостроителей до аэропорта «Иваново», начались в 2019 году. Оба объекта планируется завершить в 2020 году.

«Западный обход будет завершен, когда сделаем два важных участка. Первый — от улицы Станкостроителей до аэропорта, и второй — от Ново-Талиц до улицы Суздальская. В этом случае транспорт, следующий со стороны московского направления, минуя кольцо у автовокзала, уходит на запад через Ново-Талицы, не заезжая в город», — пояснил губернатор Станислав Воскресенский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок Западного обхода Иваново был назван главой Минтранса Евгением Дитрихом на совещании 16 октября в Екатеринбурге в числе объектов, вызывающих «тревогу» — в связи с отсутствием контракта. В начале ноября контракт на выполнение работ был подписан. Общая стоимость строительства — 684,8 млн рублей, деньги выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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