Иваново, 24 декабря 2019, 16:15 — REGNUM Западный обход города Иваново будет построен в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области по итогам совещания 24 декабря.
Как отмечалось на совещании, в состав западного обхода будет включена дорога от села Ново-Талицы через переезд у поселка Чернореченский до улицы Суздальская, что позволит полностью вывести транзитный транспорт из города. Для этого дорогу от села Ново-Талицы до улицы Суздальская нужно привести в нормативное состояние, работы планируется провести в 2020 году. Работы на другом отрезке дороги, от улицы Станкостроителей до аэропорта «Иваново», начались в 2019 году. Оба объекта планируется завершить в 2020 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок Западного обхода Иваново был назван главой Минтранса Евгением Дитрихом на совещании 16 октября в Екатеринбурге в числе объектов, вызывающих «тревогу» — в связи с отсутствием контракта. В начале ноября контракт на выполнение работ был подписан. Общая стоимость строительства — 684,8 млн рублей, деньги выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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