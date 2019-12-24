Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM Около 130 жителей Ростовской области приобрели билеты на поезда крымского направления. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

На станции «Ростов — Главный» сегодня, 24 декабря, сделает остановку первый поезд в Крым — сообщением Санкт-Петербург — Севастополь. Его пассажирами станут более 60 пассажиров. Ростовчане отправятся на полуостров около 18:00 мск. Ещё 65 ростовчан приобрели билеты на поезд Москва — Симферополь. Со станции «Ростов — Главный» он отправится в Крым 25 декабря.

«Есть все основания полагать, что это направление будет востребовано не только в высокий сезон, но и на протяжении всего календарного года», — прокомментировал министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

ИА REGNUM напоминает, что железнодорожное движение по Крымскому мосту, соединившему полуостров с материковой частью России, открыто 23 декабря. В торжественном событии принял участие президент РФ Владимир Путин.

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