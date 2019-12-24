Москва, 24 декабря 2019, 16:06 — REGNUM
«Второй важный момент в событиях этого года — это достаточно скромные планы по развитию атомной энергетики внутри страны, — считает эксперт. — За последние годы была создана очень серьезная строительная база, серьезно реконструирован машиностроительный комплекс. В итоге Росатом сейчас обладает достаточно хорошими мощностями, чтобы строить не один или два блока в год. Те проектировки, которые были утверждены Советом рынка до 2030 года, дают отрасли около 900 млрд рублей. Цифра выглядит очень значимой, но фактически запрос был на более, чем 1,5 трлн рублей. Этих денег будет хватать все-таки больше на строительство замещающей генерации — Ленинградской и Курской АЭС-2, но не на развитие критически важных технологий (замыкание топливного цикла или строительство реактора на быстрых нейтронах). Интерес к этим технологиям у наших международных партнёров очень велик, в том числе и со страны Китая».
«Пуск ПАТЭС в прошедшем году является революционным и в мировом масштабе тоже. В мире нет примеров действующих мобильных атомных энергоблоков малой мощности. Это позволит вывести из эксплуатации старую электростанцию в Билибино с одной стороны, а с другой стороны, создать условия для снабжения энергопотребителей и развития местных производств, в том числе и золотодобычи. При этом это может быть серьезным сигналом для потенциальных заказчиков в будущем. Потому что у ПАТЭС есть достаточно большой рынок в странах Юго-Восточной Азии, Индонезии, на островах в Индийском и Тихом океанах и в Китае (сами китайцы пока находятся лишь на пути создания подобных технологий). На эту технологию может быть действительно очень серьезный спрос. Работа ПАТЭС, да ещё в суровых условиях Севера, — это еще одно важное событие года и возможность для роста Росатома в среднесрочной перспективе, — пояснил эксперт. — В этом же году мы увидели хорошее начало арктической гонки, в которой принимают участие даже не относящиеся к Арктике на карте страны (например, Китай, который начал строительство своего первого атомного ледокола). Учитывая подписание контрактов на строительство двух новых атомных ледоколов в этом году, у нас достаточно хорошие перспективы обеспечения проводки судов по Северному морскому пути. Работа на этом направлении позволяет Росатому ещё и диверсифицировать свою прибыль, что очень важно для госкорпорации, учитывая, что до недавнего времени существенную часть своих доходов она получала от продажи электроэнергии на внутреннем рынке. Ведь там наблюдается существенное влияние цен, которые растут не очень быстро. Поэтому неудивительно, что госкорпорация находится в поисках новых источников для прибыли. Кроме того, это ещё и формирование рабочих перспектив для огромного региона, в том числе и по созданию фактически нового сектора в экономике по обслуживанию Северного морского пути и арктического транзита».