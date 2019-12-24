Москва, , 16:06 — REGNUM

«В этом году в атомной отрасли происходили события как очевидно положительные, так и те, которые могли бы быть для отрасли лучше, — отметил заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Из позитивных событий я бы назвал сохранение, даже в сложных условиях, крепких позиций на международных рынках».

«Второй важный момент в событиях этого года — это достаточно скромные планы по развитию атомной энергетики внутри страны, — считает эксперт. — За последние годы была создана очень серьезная строительная база, серьезно реконструирован машиностроительный комплекс. В итоге Росатом сейчас обладает достаточно хорошими мощностями, чтобы строить не один или два блока в год. Те проектировки, которые были утверждены Советом рынка до 2030 года, дают отрасли около 900 млрд рублей. Цифра выглядит очень значимой, но фактически запрос был на более, чем 1,5 трлн рублей. Этих денег будет хватать все-таки больше на строительство замещающей генерации — Ленинградской и Курской АЭС-2, но не на развитие критически важных технологий (замыкание топливного цикла или строительство реактора на быстрых нейтронах). Интерес к этим технологиям у наших международных партнёров очень велик, в том числе и со страны Китая».

«С китайцами, кстати, у нас сложилось многолетнее и долгосрочное сотрудничество. Там у нас есть законтрактованные планы и по выходу за пределы Тяньваньской площадки, и по третьей очереди на ТАЭС (7 и 8 блоки). Не везде за рубежом сотрудничество продвигается так успешно, сложнее всего она движется в Индии в силу местных национальных особенностей. В целом международная экспансии Росатома не выбивается из графика, — уверен Кондратьев. — Пример Бангладеш показывает, что при достаточно деловом отношении, которое демонстрируют местные власти в организации процесса и предоставлении местных ресурсов российской стороне, работы проходят очень быстро и слаженно».

«Пуск ПАТЭС в прошедшем году является революционным и в мировом масштабе тоже. В мире нет примеров действующих мобильных атомных энергоблоков малой мощности. Это позволит вывести из эксплуатации старую электростанцию в Билибино с одной стороны, а с другой стороны, создать условия для снабжения энергопотребителей и развития местных производств, в том числе и золотодобычи. При этом это может быть серьезным сигналом для потенциальных заказчиков в будущем. Потому что у ПАТЭС есть достаточно большой рынок в странах Юго-Восточной Азии, Индонезии, на островах в Индийском и Тихом океанах и в Китае (сами китайцы пока находятся лишь на пути создания подобных технологий). На эту технологию может быть действительно очень серьезный спрос. Работа ПАТЭС, да ещё в суровых условиях Севера, — это еще одно важное событие года и возможность для роста Росатома в среднесрочной перспективе, — пояснил эксперт. — В этом же году мы увидели хорошее начало арктической гонки, в которой принимают участие даже не относящиеся к Арктике на карте страны (например, Китай, который начал строительство своего первого атомного ледокола). Учитывая подписание контрактов на строительство двух новых атомных ледоколов в этом году, у нас достаточно хорошие перспективы обеспечения проводки судов по Северному морскому пути. Работа на этом направлении позволяет Росатому ещё и диверсифицировать свою прибыль, что очень важно для госкорпорации, учитывая, что до недавнего времени существенную часть своих доходов она получала от продажи электроэнергии на внутреннем рынке. Ведь там наблюдается существенное влияние цен, которые растут не очень быстро. Поэтому неудивительно, что госкорпорация находится в поисках новых источников для прибыли. Кроме того, это ещё и формирование рабочих перспектив для огромного региона, в том числе и по созданию фактически нового сектора в экономике по обслуживанию Северного морского пути и арктического транзита».

«А вот «Большому ремонту», которым мы планируем заниматься с Францией (модернизация французских АЭС — прим. ред.), я бы без сомнения присвоил номинацию «Удивление года». Дело в том, что исторически мы привыкли к тому, что у французов был собственный высокий уровень компетенции. По этой причине французская атомная энергетика было достаточно закрытой от внешних поставщиков. Если Росатому удастся закрепиться на французском рынке (это на данный момент самый крупный рынок Европы, один из крупнейших, входящих в топ-5 рынков мира), это может быть для госкорпорации серьезной возможностью для увеличения выручки на европейском направлении», — резюмировал Кондратьев.