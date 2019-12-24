Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть 24 декабря перешли в боковик после того, как накануне вечером нефтяным «быкам» удалось преодолеть сопротивление в $66,60 по нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подобная ситуация может сохраниться вплоть до 26 декабря, когда на мировых рынках вернется активность после праздников.

Сегодня некоторые европейские рынки закрыты, в большинстве западных стран намечены укороченные торговые сессии перед празднованием католического Рождества.

Вместе с отсутствием важных макроэкономических данных и выступлений представителей центробанков это заставляет трейдеров отвлечься от мониторинга ценовых колебаний и посвятить время семье.

В понедельник разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования, которые продемонстрировали сохранение паузы в инвестициях даже с учетом проблем Boeing, не стали поводом для активных продаж.

Стабильность рынка базируется на договоренностях ОПЕК+ по расширению объёма ограничений в добыче нефти с 1,2 млн барреле в сутки до 2,1 млн баррелей в сутки до конца I квартала 2020 года, а также ожидания финализации «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем», — пояснил эксперт.

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