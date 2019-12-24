Калининград, , 15:58 — REGNUM В городской администрации Калининграда под руководством главы города Алексея Силанова сегодня, 24 декабря, прошло оперативное совещание, на котором, кроме прочих вопросов, обсуждались незаконно установленные нестационарные объекты на территории Калининграда. Вопрос в первую очередь касался торговли новогодними ёлками.

По словам руководителя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева, торговцы проигнорировали возможность продажи ёлок на легальном основании в специально для этого установленных местах. Едва ли не единственным законным ёлочным базаром является площадка в центре города у монумента Матери-России. При этом законно предлагалось торговать за символическую арендную плату, но торговцы, по словам чиновника, проигнорировали предложение и стихийно организовали места продажи в разных точках города.

В целом живые новогодние ёлки продаются в Калининграде по цене в 1,5−1,7 тыс. рублей. Это самые ходовые, высотой примерно в 1,5 метра. Лапник еловый отдадут за 150 рублей, но, например, ель сербская обойдётся уже в порядке 7−8 тыс. рублей. Но попадаются и простые ели за 300 рублей, однако их вид весьма скромный.

Искусственные ёлки в калининградских магазинах стоят от 390 рублей (120 см.) до 6 тыс. рублей (240 см) и выше в зависимости от производителя и качества товара. Самая дорогая в одной из популярных сетей, высотой 4 метра, в единственном экземпляре продаётся за 14 990 рублей.

Перед стартом торговли региональный Роспотребнадзор, кроме прочих советов о выборе главного новогоднего украшения, призвал покупателей обращать внимание на отсутствие грибка и плесени на дереве. «Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет», — отмечается в рекомендациях ведомства.