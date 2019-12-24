Москва, , 15:55 — REGNUM Российская валюта продолжает укрепляться на торгах 24 декабря. Поддержку оказывают остаточные продажи валютной выручки в рамках налогового периода на фоне достаточно низкой ликвидности на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«25 декабря отечественные экспортеры должны выплатить НДПИ, который оценивается в 500 млрд рублей, а значит уже завтра рубль может лишиться одного из главных драйверов роста. Покупки валюты ЦБ РФ станут гораздо более заметными, а давление на курс усилится.

Сейчас регулятор приобретает иностранную валюту примерно на 12 млрд рублей в день.

Каких-либо серьезных новостей на данной неделе нет, так как западные ведомства ушли на рождественские праздники.

Активность на рынках продолжит оставаться крайне низкой до конца недели, когда выйдут данные по запасам нефти в США.

Таким образом, стоит ожидать дальнейшего бокового движения курса вплоть до конца года в отсутствие причин открытия новых позиций. Прогнозируется курс вблизи отметки в 62 рубля за доллар», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рублю недостаточно драйверов для прорыва уровня 62