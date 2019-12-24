Москва, , 15:52 — REGNUM Обсуждение вопроса отмены подоходного налога для малоимущих граждан может быть связано с тем, что «партия власти» теряет рейтинг и за счет таких мер планирует вернуть его себе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет четкой позиции по вопросу отмены подоходного налога для малоимущих граждан — инициатива требует межведомственной проработки.

«Эта мера давно уже назрела, «Справедливая Россия» предлагала ее еще несколько лет назад — когда мы говорим о прогрессивной шкале налогообложения, тот как раз с малоимущих мы предлагаем этот налог вообще не брать. Потом что ситуация странная — государство предусматривает и вводит меры поддержки из бюджета для малоимущих, выплачивает деньги одной рукой, а другой — забирает часть денег в виде налога», — отметил Емельянов.

По его словам, ранее подобные идеи не обсуждались всерьез, а сегодня вопрос отмены налогообложения для малоимущих граждан стал вызывать много внимания.

«Последнее время власть стала откликаться на отдельные социальные предложения — видимо, социально-политическая ситуация сложная, партия власти теряет очки и надо как-то поддерживать рейтинг — отсюда и внимание к этой проблеме. Но если она будет решена, вне зависимости от мотивов, то это будет хорошо и в пользу людей», — считает Емельянов.