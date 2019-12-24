Генуя, Италия, , 15:51 — REGNUM Первые автомобили могут проехать по реконструированному мосту Моранди уже в середине мая 2020 года, заявил во вторник, 24 декабря, мэр Генуи Марко Буччи.

Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км началось в октябре 2019 года.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.

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