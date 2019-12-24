Киев, , 15:50 — REGNUM Промышленное производство на Украине в ноябре текущего года сократилось на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Соответствующие данные украинской государственной службы статистики обнародованы 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении снизилось на 6,9%.

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство упало на 4,6%.

В общем за 11 месяцев текущего года спад промпроизводства на Украине к аналогичному периоду 2018-го составил 1,2%.

Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям. Хотя в правительстве и признают, что нынешние показатели — худшие после восстановления из кризиса 2014−15 годов.

«Но если в тот период экономика Украины была скорее исключением, то на этот раз отечественная промышленность движется в общемировом тренде. У ряда наших партнеров такой провал в промышленности случился несколькими месяцами ранее», — заявил прессе заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

Чиновник отметил, что промышленная рецессия в мире является прежде всего следствием глобальных торговых войн, а на Украину тенденции в мировом промпроизводстве начали так сильно влиять из-за более тесной связи с европейской экономикой.