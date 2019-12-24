Москва, , 15:48 — REGNUM В России ситуация, когда человек, выходящий на пенсию заметно позже официального возраста выхода на пенсию, получает гораздо большие по сумме выплаты, действовала и ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление ПФР о более позднем выходе на пенсию.

«В данном случае Пенсионный фонд РФ просто дает детальные разъяснения, как этот механизм будет работать в условиях проведенной пенсионной реформы, так как условия и сроки выхода на пенсию действительно поменялись.

Причём, практика повышенных выплат для людей, продолжающих трудиться после наступления пенсионного возраста, существует практически во всех странах мира, и это нормально.

Работая дольше гражданин не только формирует большую массу персональных пенсионных накоплений, но и частично снимает нагрузку по своему пенсионному обеспечению с более молодых трудящихся.

Иными словами, чем больше количество работающих и чем меньше количество пенсионеров, тем выгоднее государству и тем ниже нагрузка на пенсионную систему страны. Так что неудивительно, что более поздний срок выхода на пенсию материально стимулируется», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пенсионном фонде РФ заявили, что пожилые люди смогут увеличить свое пособие по старости более чем в два раза, если уволятся с работы через 10 лет после достижения пенсионного возраста.

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