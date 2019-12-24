Рим, , 15:47 — REGNUM В 2020 году в Италии будет создан фонд снижения налоговой нагрузки на наемных работников, соответствующий пункт содержится в проекте финансового маневра (бюджета) страны на 2020 год, принятого парламентом в ночь с понедельника на вторник, 24 декабря.

Объем средств фонда в 2020 году должен составить 3 млрд евро, в 2021 году — 5 млрд евро.

По оценке обозревателей Agenzia Italia, наибольшие выгоды из появления такого фонда извлекут наемные работники, зарабатывающие от 26,6 до 35 тыс. евро в год (около 2−3 тыс. евро в месяц). Таковых в Италии насчитывается около 4,5 миллионов. Они смогут сэкономить на налогах от 500 до 1000 евро в год каждый.