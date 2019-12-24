Тбилиси, , 15:50 — REGNUM В Грузии новая тепловая электростанция (ТЭС) «Гардабани-2» заработала в тестовом режиме. Об этом 24 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, станция уже начала подавать электроэнергию в единую энергосистему страны. Проектная мощность парогазовой установки ТЭС составляет 230 МВт. Согласно планам строительства, на заданную мощность станция выйдет через год.

Сообщается, что «Грузинская нефтегазовая корпорация» вложила в создание «Гардабани-2» около $180 млн. Работы осуществляла китайская компания China Tianchen Engineering Corporation.

Строительство ТЭС началось в октябре 2016 года. Завершить строительство к зимнему сезону 2020 года планировалось изначально.