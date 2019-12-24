Чебоксары, , 15:44 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление о признании АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» банкротом. Назначена дата рассмотрения дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд вынес решение о принятии заявления ЦБ РФ в лице национального банка Чувашии в отношении «Чувашкредитпромбанка». Заявитель требует признать кредитную организацию несостоятельной (банкротом). Арбитражный суд республики принял дело в производство, назначив судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом на 23 января 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин объяснил, почему в Арбитражный суд Чувашии поданы два разных иска в отношении «Чувашкредитпромбанка». По его словам, после подачи иска о ликвидации временная администрация «уточнила активы» и их качество, поэтому появился новый иск — о признании банка банкротом. Рассмотрение данных дел состоится в январе 2020 года.

Напомним, 7 ноября у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» была отозвана лицензия, в конце ноября ЦБ РФ подал в суд иск о ликвидации кредитной организации, а 13 декабря ЦБ в лице национального банка Чувашии вышел в суд с иском о банкротстве банка.