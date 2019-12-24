Симферополь, , 15:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery открыл свой первый дилерский центр в Симферополе. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Автоцентр «Chery центр Симферополь» открыт совместно с компанией «Техно-Сервис К». Дилерский центр расположен на месте бывшего здания автоцентра «Симферополь Лада».

Сообщается, что работы по реконструкции автосалона были проведены в максимально короткие сроки. Они заняли всего один месяц. Дилерский центр Chery создан в соответствии со всеми стандартами китайского автопроизводителя.

Площадь автоцентра составляет более 1130 кв.м. Из них 300 кв. м отведено под пространство для модельного ряда Chery. Кроме того, в новом автомобильном центре есть склад запчастей и место для работы сервисной службы (более 570 кв. м).

Напомним, на данный момент в Крыму зарегистрирован 21 официальный дилер по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Напомним также, в ноябре текущего года российские автолюбители приобрели 607 автомобилей Chery. Это больше аналогичного периода 2018 года в два раза. Всего с января по ноябрь 2019 года в России было продано 5527 автомобилей этой китайской марки, что на 11% больше прошлогоднего уровня.

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