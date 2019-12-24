Грозный, , 15:36 — REGNUM Стоимость авиаперелетов из Чечни значительно отличается от цен на билеты из аэропортов субъектов-соседей по округу. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что такая ситуация недопустима. Он потребовал разобраться в проблеме, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Перевозчики должны «поставить нормальные цены или прекратить деятельность на территории республики», считает чеченский лидер. Руководитель администрации главы и правительства ЧР Галас Таймасханов подтвердил, что по сравнению в Дагестаном, стоимость перелетов из Чечни больше на 150−300 рублей, а вот если сравнивать с Ингушетией, то разница достигает иной раз 30%.

В ходе пресс-конференции было сказано, что главной проблемой при установлении цен на билеты является монополия действующих в Чечне авиакомпаний. Решение ее может быть найдено при появлении в Чечне еще одного авиаперевозчика.