Киев, , 15:36 — REGNUM В 2020 году правительство Украины, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить в общей сложности 17,059 млрд долларов долговых обязательств, сообщил 24 декабря заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Он уточнил, что из озвученной суммы 13,06 млрд долларов — основная сумма долга, 3,99 млрд долларов — проценты.

Также Рашкован отметил, что пиковые долговые выплаты приходятся на I квартал 2020 — 5,41 млрд долларов, и на III квартал — 5,23 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в итоговом варианте государственного бюджета Украины на 2020 годуменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов), причем 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) пойдет на погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) — на выплату процентов.