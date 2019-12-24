Москва, , 15:27 — REGNUM Ключевая и приоритетная задача — совершенствование системы социальных гарантий российских военнослужащих. Об этом сегодня, 24 декабря, на коллегии Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Путин поставил Минобороны на 2020 год четыре ключевые задачи

По его словам, в течение трех лет их денежное довольствие будет ежегодно индексироваться: в 2020 году на 3%, в 2021-м и 2022-м — на 4% соответственно. Одновременно увеличатся и военные пенсии.

«Также продолжится выдача жилищных субсидий, которые хотели бы получить более 70% военнослужащих, нуждающихся в жилье. С 2014 года на эти цели выделено более 218 млрд руб. В ближайшие три года направят ещё около 113 млрд руб.», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.

Читайте также: Российское оружие должно стать лучшим в мире — Путин