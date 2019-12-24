Уфа, , 15:28 — REGNUM Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в учебных заведениях Башкирии весной 2020 года. Об этом сообщил председатель республиканского Госстроя Айбулат Хажин на очередном тематическом совещании в формате «Час образования» в правительстве Башкирии.

По его словам, на первом этапе такие контейнеры поставят в 489 школах в городах и районных центрах республики.

На втором этапе контейнерами оснастят 1389 сельских школах, отметил он.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо также заключить соответствующие договоры с региональными операторами для того, чтобы они вывозили собранные отходы тоже раздельно.

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