Уфа, 24 декабря 2019, 15:28 — REGNUM Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в учебных заведениях Башкирии весной 2020 года. Об этом сообщил председатель республиканского Госстроя Айбулат Хажин на очередном тематическом совещании в формате «Час образования» в правительстве Башкирии.
По его словам, на первом этапе такие контейнеры поставят в 489 школах в городах и районных центрах республики.
На втором этапе контейнерами оснастят 1389 сельских школах, отметил он.
По словам главы Башкирии Радия Хабирова, необходимо также заключить соответствующие договоры с региональными операторами для того, чтобы они вывозили собранные отходы тоже раздельно.
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