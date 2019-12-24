Москва, , 15:18 — REGNUM Московская городская дума подготовит поправки в федеральное законодательство, которое регулирует работу хостелов. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В наш адрес поступали многочисленные жалобы жителей, которым мешал шум и антисанитария в расположенных по соседству мини-гостиницах. О том, что необходимо вводить запрет на размещение хостелов в жилых помещениях говорил и Роспотребнадзор. В итоге был принят федеральный закон, согласно которому с 1 октября 2019 года все хостелы в жилых помещениях оказались под запретом», — напомнил Шапошников.

Председатель МГД также отметил, что несмотря на запрет недобросовестные предприниматели сумели найти лазейки в законодательстве. Сейчас они оформляют свою работу, как посуточную аренду квартир без предоставления гостиничных услуг.

«Для того, чтобы бороться именно с такими нелегальными хостелами, необходимо дополнительно вносить изменения в законодательство. Например, стоит подумать о том, чтобы отдельно регулировать посуточную сдачу в аренду целой квартиры, а также комнат или койко-мест в ней, прописав для этого вида деятельности свои правила», — отметил Шапошников.

Среди таких мер, председатель законодательного собрания столицы назвал обязанность собственника получать разрешение других собственников помещений в жилом доме на сдачу своей квартиры, комнат или спальных мест в краткосрочную аренду.

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