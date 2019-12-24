Рим, , 15:08 — REGNUM Власти Италии готовятся к пересмотру правил государственно-частных концессионных соглашений, сказал в интервью Il Messaggero во вторник, 24 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

Новые правила позволят лишить концессионеров тех «несправедливых преимуществ», которые есть у них сейчас, когда даже в случае серьезных нарушений концессионных соглашений инвесторы вправе требовать возмещения своих убытков на десятки миллиардов евро, отметил Конте.

О необходимости пересмотра государственно-частных соглашений в Италии заговорили после обрушения генуэзского моста Моранди — за этот участок платной дороги отвечает частная компания Autostrade, и, по мнению следователей, к трагедии с 43 человеческими жертвами привело пренебрежение руководителями компании правилами безопасности.