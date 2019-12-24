Рим, , 15:03 — REGNUM Предельная величина расчетов в наличных средствах в Италии с 2020 года будет ограничена двумя тысячами евро, такой показатель указан в проекте финансового маневра (бюджета) страны на 2020 год, который был утвержден парламентом в ночь с понедельника на вторник, 24 декабря.

Ранее этот показатель равнялся 3000 евро.

Цель ограничений расчетов в наличных — борьба с уклонением от уплаты налогов (Италия занимает по этому показателю одно из первых мест в ЕС), а также с отмыванием денег.