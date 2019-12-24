Москва, , 15:03 — REGNUM Претензии ЕС по поводу строительства и открытия Крымского моста, действительно, выглядят просто нелепо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя претензии ЕС к России.

«Что кардинально изменяет в статусе Крыма запуск железнодорожной части моста? В чём это действие является более вопиющим с точки зрения европейских политиков по сравнению с построенным автомобильным мостом, прокладкой электрокабелей, размещением в Крыму российских войск и самим фактом присоединения Крыма к России, неясно.

Этак можно каждый проехавший по мосту поезд и автомобиль сопровождать нотами протеста, да и просто прибытие в Крым любого человека, минуя украинские пограничные посты. Ну понятно, Зеленский, тому нужно сурово хмурить бровки — и без того националисты на него смотрят косо, но возникает вопрос — зачем изображать собой клоунов политикам ЕС.

Ситуация элементарная — Крым российский, как и любая часть нашей территории, пока мы способны её удержать. Не можете отнять Крым — ну и не позорьтесь, как японцы.

На каждые военные учения или визиты российских государственных деятелей на Южные Курилы в Японии реагируют очередным взрывом пустословия», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) считает, что завершение строительства железнодорожного участка Крымского моста без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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