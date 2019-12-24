Москва, , 15:07 — REGNUM Белоруссия может пойти на реверсную закупку нефти и газа через Польшу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«А как можно организовывать экономику, если мне говорят: 152 доллара должна быть цена на газ? Да она не может такой быть, потому что мы без таможенной пошлины торгуем», — посетовал лидер Белоруссии.

Он добавил, что на последних переговорах с Россией по данному вопросу он согласился на предложенные цены, однако предупредил, чтобы на него не обижались, если российский рынок в 25 млн нефти и 22 млрд кубов газа куда-то уйдёт.

Лукашенко отметил, что может использовать реверс нефти через Польшу, а также закупать её у ОАЭ или США.

Напомним, 20 декабря в Санкт-Петербурге состоялись очередные переговоры лидеров России и Белоруссии. Одним из вопросов, которые обсуждали Владимир Путин и Лукашенко, касался нефтяной и газовой сфер.

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