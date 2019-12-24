Киев, , 14:43 — REGNUM Украинский эксперт Борис Кушнирук предсказывает, что после официального оформления договоренностей с Россией по газу на Украине может приключиться «истерика» из-за выплат премий руководству «Нафтогаза».

Свое мнение он высказал в комментарии изданию «Сегодня».

Он напоминает, что наблюдательный совет «Нафтогаза» ранее постановил выделять руководству компании 1% от суммы платежей от России на премии, причем первая часть этих денег уже была перечислена топ-менеджерам.

«Боюсь, что начнется новая часть «зрады», если руководству «Нафтогаза» заплатят вторую часть их премии в размере 1% от суммы платежа, там же это постановил еще Наблюдательный совет. И после того, как им заплатили деньги, у нас началась массовая истерика — хотя по большому счету люди привели в Украину огромные деньги», — отметил эксперт.

«Думаю, мы еще увидим истерику по этому поводу… Не знаю, будет ли руководство «Нафтогаза» настаивать на том, чтобы им эту премию выплатили, как это предусмотрено решением Наблюдательного совета. Хотя 1% на всех — это не так много, учитывая, что они смогли вытянуть деньги», — добавил Кушнирук.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках предварительных газовых соглашений с Украиной Россия обязалась заплатить Киеву почти $3 млрд в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. После этого все остальные иски будут отозваны.