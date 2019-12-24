Калининград, , 14:32 — REGNUM На железнодорожной станции Знаменск в Калининградской области сегодня, 24 декабря, начались работы по капремонту переезда, сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги. В ходе работ будет заменены устройства заграждения переезда.

Работы продлятся до конца текущей недели и, по утверждению ведомства, не должны нарушить движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Неудобства автолюбителям может доставить движение только по одной полосе во время ремонтных работ. В КЖД просят автомобилистов планировать свои поездки с учетом этой информации.