Пхеньян, , 14:33 — REGNUM В 2019 году северокорейская авиакомпания Air Koryo совершает 892 авиарейса по международным сообщениям, что на 70 рейсов меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на веб-сервис Flightradar 24.

Известно, что в текущем году северокорейская авиакомпания ввела новые маршруты в Китай, включая Далянь, Макао и Цзинань.

Отмечается, что до введения санкций против КНДР авиакомпания осуществляла рейсы в десять городов шести стран, однако в настоящее время компания осуществляет перелеты только в Пекин, Шанхай, Макао и Владивосток.

Кроме того, количество рейсов, совершаемых северокорейскими судами, также сократилось.

По данным Государственного портового контроля, а Азиатско-Тихоокеанском регионе, в КНДР насчитывается 50 судов, прошедших инспекцию.