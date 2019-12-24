Душанбе, , 14:29 — REGNUM Национальный процессинговый центр по переводу денежных средств функционирует нормально, заявили в Национальном банке Таджикистана (НБТ). Проблему искусственно создают некоторые кредитные организации.

В НБТ сообщили о поступающих от граждан жалобах на то, что некоторые банки создают искусственные преграды и ограничение при проведении денежного перевода из Таджикистана за рубеж без открытия банковского счёта.

«В связи с тем, что Национальный процессинговый центр по переводу денежных средств функционирует нормально, кредитные организации должны своевременно и беспрепятственно обеспечивать осуществление денежных переводов граждан без открытия счета из республики за рубеж, в рамках требований нормативных правовых актов», — говорится в сообщении Национального банка Таджикистана.

Напомним, что 3 декабря в стране был запущен Национальный процессинговый центр (НПЦ) и все платёжные системы для продолжения работы должны были к нему подключиться. Однако успели не все, в том числе наиболее популярные. В результате с первого дня запуска возникли большие сложности с получением денежных переводов, в банках выстроились большие очереди из клиентов, которые не могли получить отправленные им деньги.

Работу продолжили «Юнистрим» и «Контакт», вчера, 23 декабря, к НПЦ присоединилась система «Вестерн Юнион». «Золотая Корона», на которую приходилось порядка 80% всех переводов в Таджикистане, свою работу в стране прекратила. Однако в Нацбанке сообщили, что 24 и 25 декабря можно будет отозвать отправленные через «Золотую Корону». Что, если не успеть сделать этого, с деньгами будет потом — не сообщается.